Börsenplätze Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

14,60 EUR +0,69% (14.11.2023, 17:50)



NYSE-Aktienkurs Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

15,825 USD +1,97% (14.11.2023, 17:43)



ISIN Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

US71654V4086



WKN Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

541501



Ticker-Symbol Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

PJXA



NYSE-Symbol Petróleo Brasileiro ADR-Aktie:

PBR



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Symbol: PBR) ist ein auf die Öl-, Erdgas- und Energieindustrie spezialisierter Konzern aus Brasilien. Das Unternehmen befasst sich mit der Erkundung, Bohrung, Raffinierung, Verarbeitung, dem Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie aus Schiefer- und anderen Gesteinen. (14.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petroleo Brasileiro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (ISIN: US71654V4086, WKN: 541501, Ticker-Symbol: PJXA, NYSE-Symbol: PBR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Meldung dürfte den Anteilseignern von Petrobras und Equinor gefallen: Die Ölpreise seien am Dienstag nach gesunkenen US-Inflationsdaten erneut gestiegen. So habe etwa ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 83,60 US-Dollar gekostet. Das seien 1,08 Dollar mehr als am Vortag gewesen.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember sei um 1,07 Dollar auf 79,33 Dollar gestiegen. Die in den USA im Oktober stärker als erwartet gefallene Jahresinflationsrate habe die Ölpreise gestützt. Schließlich würden so weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank FED unwahrscheinlicher. Zinserhöhungen würden tendenziell die Konjunktur und damit auch die Nachfrage nach Rohöl belasten. Zudem sei der Dollar nach den Daten zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten. Ein schwächerer Dollar mache Rohöl in anderen Währungsräumen günstiger. Dies stütze die Nachfrage. Rohöl werde überwiegend in Dollar gehandelt.Die Industrieländerorganisation IEA habe am Dienstag ihre Nachfrageprognose für Rohöl angehoben. Sie habe sich aber auch für das Angebot zuversichtlicher gegeben. Die Angebotslücke im laufenden Quartal werde deshalb nicht ganz so deutlich ausfallen wie befürchtet. Zwar würden Saudi-Arabien und Russland seit längerem ihre Produktion begrenzen. Dem stehe laut IEA aber eine deutliche Steigerung in den USA und Brasilien gegenüber.Die laufende Erholung von Brent, WTI & Co spiele Energieriesen wie Petrobras oder Equinor voll in die Karten. Die beiden günstig bewerteten Dividendentitel bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Equinor sei dabei natürlich das deutlich risikoärmere Investment. Der Stopp sollte hier bei 24,00 Euro belassen werden, bei Petrobras unverändert bei 5,60 Euro. (Analyse vom 14.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link