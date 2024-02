Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Petrobras-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Petrobras-Aktie:

8,459 EUR +0,70% (13.02.2024, 09:26)



ISIN Petrobras-Aktie:

BRPETRACNOR9



WKN Petrobras-Aktie:

932443



Ticker-Symbol Petrobras-Aktie Deutschland:

PJXC



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro. Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika. (13.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des brasilianischen Mineralölunternehmens Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Die Aktien von Energieproduzenten hätten in den vergangenen Monaten immer wieder unter den schwächelnden Ölpreisen gelitten. Aktuell würden sich die Notierungen von Brent, WTI & Co wieder in einer starken Verfassung präsentieren. Dies sorge natürlich für Rückenwind bei den Kursen von Energieriesen wie Shell oder Petrobras.Die Aktien der beiden Konzerne hätten sich zuletzt schon relativ robust gezeigt, gerade die Petrobras-Papiere hätten in den vergangenen Wochen kräftig angezogen. Dabei helfe natürlich, dass die Ölpreise auch heute im frühen Handel leicht gestiegen seien. So habe etwa ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April am Morgen 82,17 Dollar gekostet. Das seien 17 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung sei um 22 Cent auf 77,14 Dollar geklettert.Natürlich bleibe das vorherrschende Thema am Ölmarkt der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas. Israels geplante Militäroffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens sorge für Ängste. In den vergangenen Wochen und Monaten habe die Sorge über eine mögliche Eskalation der Lage im Nahen Osten den Ölpreisen mehrfach Auftrieb verliehen.Es dürfte spannend bleiben, ob die Ölpreise nun nachhaltig nach oben ziehen würden. Doch auch das aktuelle Preisniveau sei für Energieriesen wie Shell oder Petrobras praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Die immer noch relativ günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 5,90 Euro (Petrobras) beziehungsweise 24,00 Euro (Shell) belassen werden. (Analyse vom 13.02.2024)Mit Material von dpa-AFX