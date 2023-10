Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze Petrobras-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Petrobras-Aktie:

7,201 EUR +0,35% (11.10.2023, 08:18)



ISIN Petrobras-Aktie:

BRPETRACNOR9



WKN Petrobras-Aktie:

932443



Ticker-Symbol Petrobras-Aktie Deutschland:

PJXC



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro. Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika. (11.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn hätten Energieriesen wie TotalEnergies oder Petrobras im Zuge der anziehenden Ölpreise noch deutlich zulegen können. Nun normalisiere sich die Lage am Ölmarkt allmählich wieder. So hätten Brent- und WTI-Öl am Dienstag einen kleinen Teil ihrer zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder abgegeben.Der schwere Angriff der islamistischen Hamas auf Israel habe die Ölpreise am Montag in die Höhe schnellen lassen. Die Lage im Nahen Osten bleibe auch am Dienstag sehr angespannt. Mittlerweile würden sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen mehren. Israel habe die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gebietes angeordnet, während die Armee 300.000 Reservisten mobilisiere.Zwar spiele Israel für die weltweite Ölversorgung nur eine begrenzte Rolle, doch drohe der Konflikt sowohl die USA als auch den Iran zu verwickeln. Jede Vergeltungsmaßnahme gegen die Regierung in Teheran, die die Hamas unterstütze, könnte die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus gefährden. Diese sei eine wichtige Verbindung, durch die ein Großteil des weltweiten Rohöls transportiert werde und mit deren Schließung die iranische Regierung zuvor gedroht habe. Der Iran bestreite, an dem Angriff beteiligt zu sein.Die Analysten der Commerzbank hätten ergänzt, dass es bisher nicht zu einer Unterstützungserklärung zugunsten der Hamas durch arabische Länder gekommen sei. Von daher sei auch eine Einschränkung des Ölangebots durch Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Irak als Reaktion auf die Eskalation des Nahost-Konfliktes unwahrscheinlich.Die beiden günstig bewerteten Dividendenperle bleiben attraktiv, wobei Petrobras natürlich die etwas riskantere Wahl wäre, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten bei 49,00 Euro (TotalEnergies) beziehungsweise 5,30 Euro (Petrobras) belassen werden. (Analyse vom 11.10.2023)Mit Material von dpa-AFX