Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro. Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des brasilianischen Mineralölunternehmens Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Nachdem es mit den Ölpreisen an den vergangenen Handelstagen immer weiter nach oben gegangen sei, setze heute eine Korrektur ein. Dies belaste natürlich die Aktien von großen Produzenten wie etwa BP ( ISIN GB0007980591 WKN 850517 ) sowie Petrobras. Die Papiere der Brasilianer hätten sich ohnehin bereits in den letzten Wochen in schwacher Verfassung gezeigt.Angesichts der starken Rally der Petrobras-Titel in den Monaten davor sei dies aber keine allzu große Überraschung. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Mai habe indes zuletzt 86,35 US-Dollar und damit 1,03 Dollar weniger als am Vortag gekostet. WTI sei um 1,13 Dollar auf 82,34 Dollar gefallen.Marktbeobachter hätten auf die jüngste Kursentwicklung am Devisenmarkt vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank FED verwiesen. Seit dem Morgen habe der Dollar im Handel mit anderen Währungen an Stärke gewonnen. Da Rohöl in der Regel in Dollar gehandelt werde, mache eine Kursstärke den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremse und den Ölpreis belaste.Im Tagesverlauf dürften die Anleger heute vor allem auf die Entwicklung der US-Ölreserven blicken. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) habe in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände um 1,5 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag würden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Sollten diese ebenfalls einen Rückgang zeigen, könnte das den Ölpreisen neuen Auftrieb verleihen.Das Marktumfeld für Energieproduzenten könnte sich nun wieder leicht eintrüben. Doch das aktuelle Ölpreisniveau dürfte es Petrobras und BP weiterhin einfach machen, Tag für Tag satte Gewinne einzufahren. Die günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben daher attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten bei 4,60 Euro (BP) bzw. 5,90 Euro (Petrobras) belassen werden. (Analyse vom 20.03.2024)