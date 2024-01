Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Die Chartbilder der meisten Energieriesen würden sich derzeit ähneln: Sie würden nahezu durch die Bank eher mau aussehen. Doch blicke man nach Brasilien, so finde man eine Aktie, die auch in der jüngeren Vergangenheit richtig stark gelaufen sei: Petrobras. Diese Entwicklung dürfte verschiedene Gründe haben.So baue sich der Bewertungsabschlag der Brasilianer gegenüber den Aktien von Ölproduzenten aus Europa oder den USA immer weiter ab. Im Zuge der Wahlen habe zum einen die Sorge geherrscht, dass es Chaos geben würde, sollte der "Tropen-Trump" Jair Bolsonaro die Niederlage nicht akzeptieren. Doch trotz verschiedener Versuche hätten die Konflikte nicht eskaliert.Brasilien werde nun offenbar wieder als stabile Demokratie wahrgenommen. Und dementsprechend stark entwickele sich nun der Kurs des wertvollsten Unternehmens des Landes. Darüber hinaus scheinen sich auch die Befürchtungen, wonach der neue linksgerichtete Präsident Lula da Silva stark in das operative Geschäft des Energieriesen eingreifen könnte, ebenfalls nicht zu bewahrheiten.Mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,8 sei Petrobras indes immer noch ein absolutes Schnäppchen. Zudem locke die Dividendenperle mit einer satten Brutto-Rendite von zehn Prozent.Mutige können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Denn auch aus charttechnischer Sicht könne bei den Anteilscheinen des brasilianischen Marktführers nach wie vor grünes Licht gegeben werden. Auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" befinde sich von den zahlreichen verschiedenen Petrobras-Papieren derzeit die Anteile mit der WKN 932443 (diese seien relativ rege handelbar). Hier sollte der Stopp nun auf 4,80 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 18.01.2024)