Die Argumentation sei hierbei tendenziell einfach: Anzeichen für ein starkes Wirtschaftswachstum sollten eine schärfere Straffung der Federal Reserve nach sich ziehen. Dabei werde davon ausgegangen, dass jeder Anstieg der Beschäftigungszahlen in Zeiten eines anhaltenden Arbeitskräftemangels und von Angebotsbeschränkungen inflationär wirke. "Um die Inflation zu bekämpfen, müsste dann die FED das Wachstum bremsen und notfalls eine Rezession herbeiführen", so Grüner. "Dabei spielt offensichtlich keine Rolle, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitsplätzen und Inflation bestenfalls schwach ausgeprägt ist." Es spiele auch offensichtlich keine Rolle, dass Zinserhöhungen nicht automatisch negativ seien und dass die Märkte genau wissen würden, dass die FED jegliche negativen Überraschungen zu bekämpfen versuche, ganz zu schweigen davon, dass die FED nicht so mächtig sei, wie viele glauben würden.



"Doch unabhängig davon lieferte der Arbeitsmarktbericht positive Zahlen", analysiere Grüner. "So wurden mit 315.000 Jobs mehr neue Stellen geschaffen, als erwartet. Gleichzeitig kamen jedoch 786.000 Menschen zum Arbeitsmarkt hinzu, was die Arbeitslosenquote leicht ansteigen ließ - ein Anstieg, der außerhalb der wirtschaftlichen Erholung nach einer Rezession im Allgemeinen nicht zu beobachten ist." Es stünden mehr Menschen als Arbeitskräfte zur Verfügung, aber die potenziellen Arbeitgeber hätten sie nicht sofort eingestellt. Man könne meinen, dass ein größeres Angebot an Arbeitskräften die Sorgen der Experten über einen angespannten Arbeitsmarkt etwas zerstreuen sollte, da es darauf hindeute, dass der Arbeitsmarkt schwächer sei als befürchtet.



Doch die Meinungen der Experten hätten sich zügig darum gedreht, wie die FED reagieren würde. Das meiste Gerede sei um die Wahrscheinlichkeit einer weiteren "Jumbo"-Zinserhöhung am 21. September, die angeblich die Inflation eindämmen solle, "ungeachtet der potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen". Andere wiederum hätten die Daten negativ bewertet und würden argumentieren, der winzige Anstieg der Arbeitslosigkeit im August sei ein Beweis dafür, dass die Zinserhöhungen der FED die Wirtschaft bereits in eine Rezession getrieben hätten - mit düsteren Aussichten für die Aktienmärkte, wie Schlagzeilen warnen würden: "Die Sommerrallye ist vorbei."



"Wir sind überzeugt, dass die extreme Angst vor der US-Notenbank auf den Pessimismus des Unglaubens zurückzuführen ist", resümiere Grüner. "Ein Phänomen, das wir regelmäßig in der Nähe von Bärenmarkttiefs beobachten. Anstatt objektiv gute Nachrichten als gut zu betrachten, werden sie entweder abgetan oder es wird behauptet, sie seien flüchtig und würden sich mit Sicherheit in noch schlimmere Negativmeldungen verwandeln." Die Konzentration auf falsche Negativmeldungen zeige, wie niedrig die Erwartungen derzeit seien. Eine derart gedrückte Stimmung bedeute, dass positive Überraschungen zu erwarten seien. (08.09.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Mit Erscheinen der US-Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche waren die Sorgen vor zu positiven Entwicklungen groß, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Die meisten Beobachter hätten nämlich keine schwachen Daten gefürchtet, die eine tiefe Rezessionsthese unterstützt hätten, sondern stabile Arbeitsmärkte, die weitere Munition für Zinserhöhungen der Zentralbanken liefern würden. "Gute Daten sind schlechte Daten" stellt aus unserer Sicht ein hervorragendes Beispiel für die Stimmung in diesen Tagen dar", erläutert Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. "Der Pessimismus des Unglaubens in Aktion und ein Zeichen dafür, dass die Stimmung im Verhältnis zur Realität zu schlecht ist."