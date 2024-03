Für das Gesundheitswesen sei das ein notwendiger und wegweisender Schritt. Alle Ärzte, Apotheken und Patienten in Deutschland seien nun digital erfasst. Mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte könnten Patienten Rezepte per NFC auf ihr Smartphone laden und an Apotheken senden, unabhängig davon, ob es sich um stationäre oder Online-Apotheken handle. In Schweden würden bereits seit 2004 elektronische Rezepte an einen "nationalen Briefkasten" übermittelt. Patienten könnten ihre Medikamente in jeder Apotheke abholen und online darauf zugreifen. Online-Rezepte hätten dort einen Anteil von 15%. "Selbst bei einer vorsichtigen Annahme von 10% eRx-Online-Quote in Deutschland bietet sich hier ein enormes Wachstumspotenzial", schätze der Portfoliomanager von ODDO BHF. Die genaue Ausgestaltung des eRx-Verfahrens variiere von Land zu Land. Insgesamt aber bestehe eine klare Korrelation zwischen der Einführung von eRx und der Online-Quote. Deutschland reihe sich somit in den breiteren europäischen Trend einer schrittweisen Digitalisierung ein.



Der deutsche eRx-Markt habe derzeit ein Volumen von 55 Mrd. EUR und wachse seit zehn Jahren stabil mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,5%. Noch bis vor kurzem sei der Online-Marktanteil mit ca. 1% relativ unbedeutend gewesen. Das könnte sich bald ändern. "Der deutsche Online-Apothekenmarkt wird von einem Duopol aus zwei börsennotierten Unternehmen dominiert", schreibe Chieusse: DocMorris und Redcare hätten jeweils ca. 9 Mio. aktive Kunden, wobei Redcare derzeit Marktanteile gegenüber DocMorris gewinne.



Online-Akteure dürften für stationäre Apotheken zu einer ernsthaften Konkurrenz werden, vor allem bei chronischen Krankheiten mit Mehrfach- oder Dauerverordnungen. Online-Apotheken würden sich in solchen Fällen als deutlich benutzerfreundlicher erweisen. Chieusse sehe auch für Investoren Chancen: "Der Markt für chronische Krankheiten macht geschätzt 80% des Gesamtmarktes aus. Bedenkt man zudem, dass es in ländlichen Gebieten Deutschlands immer weniger stationäre Apotheken gibt, sind hier erhebliche Marktanteile zu gewinnen".



Darüber hinaus werde erwartet, dass Online-Apotheken durch das Angebot an Nicht-Arzneimitteln wie Schönheits- und Körperpflege oder Ernährung sowie rezeptfreien Medikamenten indirekt weitere Umsätze durch Cross-Selling mit der Online-Einlösung von E-Rezepten generieren würden. "Da diese Produkte im Vergleich zu stationären Apotheken mit einem Preisnachlass von rund 20% angeboten werden, gehen die Online-Anbieter davon aus, dass die Patienten die Gelegenheit nutzen und diese Produkte bei der Bestellung rezeptpflichtiger Arzneimittel gleich mit in den Warenkorb legen", schreibe der Portfoliomanager von ODDO BHF. (Ausgabe vom 29.02.2024) (01.03.2024/ac/a/m)







