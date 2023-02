Angesichts der positiven Überraschungen in den letzten Monaten, die zu der verbesserten Wachstumsprognose geführt hätten, unterstreiche der IWF, dass weiterhin Abwärtsrisiken bestünden.



Schließlich werde hervorgehoben, dass die Verlangsamung in den Industrieländern stärker ausfallen werde, während in den Schwellenländern insbesondere Indien der Lichtblick bleiben werde.



Der IWF habe auch auf die Risiken hingewiesen, die sich aus der Bilanzverkürzung der Zentralbanken ergeben würden, die nach einer einjährigen Phase lockerer Geldpolitik Schwachstellen offenbaren könnten, die nicht völlig sichtbar seien. Der IWF weise auch auf die Risiken hin, die vom Finanzsektor ausgehen würden, der nach wie vor anfällig sei und aufgrund des veränderten Umfelds, insbesondere für die Schwellenländer, ebenfalls Schwachstellen aufweisen könnte.



Aufwärtsrisiken laut IWF:



- Solide Nachfrage der privaten Haushalte (aufgrund weiterhin angespannter Arbeitsmärkte), dies

würde jedoch den Kampf gegen die Inflation erneut erschweren

- Abnehmende Lieferketten-Unterbrechungen und Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt (was zu einer weniger restriktiven Geldpolitik und einer sanfteren Landung führen könnte)



Abwärtsrisiken laut IWF:



- Hindernisse für eine rasche Erholung in China (weitere Störungen durch Covid-19 und Herausforderungen im chinesischen Immobiliensektor)

- Anhaltend hohe Inflation (Verschärfung der Geldpolitik und stärkere Verlangsamung der Wirtschaft)

- Krieg in der Ukraine

- Risiken im Finanzsektor (insbesondere für die Schwellenländer) (03.02.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das letzte Update der IWF-Prognosen im Oktober 2022 brachte eine Welle des Pessimismus mit sich und trug zu einer allgemein düsteren Stimmung bei, die sich im Oktober durch eine hohe Risikoaversion widerspiegelte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dennoch seien die neuen Prognosen immer noch verhalten, aber mit einer deutlich erkennbaren positiven Tendenz. Der IWF erkenne an, dass die Aussichten nun weniger düster seien, was zu Aufwärtskorrekturen für 2023 geführt habe.Die besseren Wachstumsaussichten für dieses Jahr führe der IWF auf die überraschende Widerstandsfähigkeit der angespannten Arbeitsmärkte, den soliden Konsum und die stabilen Investitionen zurück. Zwei Faktoren seien von besonderer Bedeutung gewesen: die bessere Anpassung Europas an die Energiekrise und die unerwartet schnelle Wiedereröffnung und Erholung in China (bereits im Jahr 2023).Nachdem die RBI-Prognosen im Oktober weitestgehend mit denen des IWF übereinstimmen würden, würden die neuen Prognosen des IWF weniger Gemeinsamkeiten aufweisen. Nach der Aufwärtskorrektur der IWF-Prognosen für den Euroraum stehe die RBI nun noch mehr auf der vorsichtigeren Seite (angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine, der immer noch hohen Inflation sowie der Anfälligkeiten, die sich aus dem im Vergleich zu früheren Jahrzehnten völlig neuen Umfeld ergeben würden). Die RBI sei jedoch optimistischer, was das Ausmaß des Aufschwungs im Jahr 2024 betreffe.Der IWF betone, dass die anhaltende weltweite Konjunkturflaute ein Wendepunkt sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für die Inflation sein könnte, zumal bei letzterer nunmehr Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck zu erkennen seien. Wie der IWF jedoch richtig feststelle, sei der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht gewonnen, so dass weiterhin Vorsicht geboten sei.