Das deutsche Pharmaunternehmen Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) (-1%) teilte am Mittwochabend mit, dass es im Zuge der geplanten Verschlankung der Verwaltung und der angestrebten Beschleunigung von Entscheidungsprozessen zu einem erheblichen Personalabbau in Deutschland kommen wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Finanzunternehmen U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) (-1,4%) habe am Mittwoch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Dabei sei ein Rückgang des Gewinns verkündet worden, nachdem der Kreditgeber eine Belastung im Zusammenhang mit der Wiederauffüllung eines staatlichen Einlagensicherungsfonds habe hinnehmen müssen. Die Erwartungen seien dennoch übertroffen worden.Nachdem die Bank of America am Mittwoch nach etwa einem Jahr ihre Kaufempfehlung für den deutschen Online-Versandhändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-5,1%) gestrichen habe, habe die Aktie des Unternehmens ihre Abwärtsfahrt fortgesetzt und befinde sich nun erstmals seit Börsengang unter der Marke von EUR 17.