Die Zahl der genehmigten Kreditanträge habe sich auf 39.500 belaufen und damit fast 10% höher als die vorherigen 35.612 gelegen. Damit seien die Prognosen um etwa 1.000 übertroffen worden, aber angesichts der sich abschwächenden Wirtschaft und der düsteren Prognosen der Bauunternehmer könnte sich das Ergebnis als nahe am "Maximum" erweisen. (News vom 01.03.2023)



Kurzprofil Persimmon plc.:



Persimmon plc (ISIN: GB0006825383, WKN: 882058, Ticker-Symbol: OHP, London Stock Exchange-Symbol: PSN) ist im Baugewerbe tätig. Die Kernkompetenz der Gesellschaft ist das Bauen und Verkaufen von Einfamilienhäusern und Wohnungen in England, Wales und Schottland durch die Tochtergesellschaften Persimmon Homes Limited, Charles Church Developments Limited und Westbury Partnerships. Persimmon plc wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in York, UK. (01.03.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Persimmon: UK-Hauspreise fallen so schnell wie seit 2012 nicht mehr - Aktie stürzt nach schwacher Prognose - AktiennewsDie Aktien von Unternehmen, die im britischen Immobiliensektor tätig sind, fallen heute nach düsteren Angaben des Vorstands von Persimmon (ISIN: GB0006825383, WKN: 882058, Ticker-Symbol: OHP, London Stock Exchange-Symbol: PSN), einem der größten Bauträger auf den britischen Inseln, nach einem siebten Monat in Folge mit fallenden Hauspreisen und einem schwachen Ergebnis bei den im Februar abgeschlossenen Hypotheken, so die Experten von XTB.Persimmon verliere bereits fast 10%, aber auch der britische Gigant Barrat Develompents ( ISIN GB0000811801 WKN 859551 ) und viele andere Unternehmen der Branche stünden unter Druck:- Die durchschnittlichen britischen Hauspreise würden so schnell fallen wie seit 2012 nicht mehr und lägen fast 3,9% unter ihrem Höchststand von 2022;- Das jährliche Hauspreiswachstum im Vereinigten Königreich sei zum ersten Mal seit Juni 2020 negativ, als der Markt von einer Pandemie getroffen worden sei;- Das Volumen der Hypothekarkredite sei um mehr als 30% hinter den Prognosen zurückgeblieben.Die Ökonomen von Nationwide würden eine weitere Abschwächung des Immobilienmarktes angesichts der sich verschlechternden finanziellen Lage der britischen Haushalte erwarten. Die Nachfrage könnte auch durch eine mögliche Abschwächung des Arbeitsmarktes belastet werden und die Unsicherheit führe zu einer Verlangsamung der Bautätigkeit. Darüber hinaus habe BoE-Gouverneur Bailey angedeutet, dass eine weitere Anhebung der Zinsen angebracht sein könnte, was die Kreditnachfrage weiter schwächen und zu einem tieferen Einbruch auf dem Immobilien- und Hypothekenmarkt führen könnte.Das Hypothekenvolumen sei um 15% gegenüber dem Vormonat gefallen (mehr als 30% gegenüber den Prognosen), obwohl die Zahl der genehmigten Hypothekenanträge um 10% gestiegen sei. Es habe sich auf 2,5 Mrd. Pfund gegenüber Prognosen von 3,23 Mrd. Pfund und 2,9 Mrd. Pfund zuvor belaufen.Der niedrigere Wert habe mit den überhitzten Immobilienpreisen und der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit zu tun. Möglicherweise sei er auch teilweise auf die sinkenden Immobilienpreise zurückzuführen oder auf die Tatsache, dass in einem Umfeld höherer Zinssätze die Anforderungen der Banken steigen würden, sodass statistisch gesehen stärkere Verbraucher (höhere Anzahlung) die Kredite erhalten würden.