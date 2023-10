Tradegate-Aktienkurs Persimmon-Aktie:

11,89 EUR +1,15% (05.10.2023, 16:07)



LSE-Aktienkurs Persimmon-Aktie:

1.030,43 GBp +2,17% (05.10.2023, 16:08)



ISIN Persimmon-Aktie:

GB0006825383



WKN Persimmon-Aktie:

882058



Ticker-Symbol Persimmon-Aktie:

OHP



LSE-Symbol Persimmon-Aktie:

PSN



Kurzprofil Persimmon plc.:



Persimmon plc (ISIN: GB0006825383, WKN: 882058, Ticker-Symbol: OHP, London Stock Exchange-Symbol: PSN) ist im Baugewerbe tätig. Die Kernkompetenz der Gesellschaft ist das Bauen und Verkaufen von Einfamilienhäusern und Wohnungen in England, Wales und Schottland durch die Tochtergesellschaften Persimmon Homes Limited, Charles Church Developments Limited und Westbury Partnerships. Persimmon plc wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in York, UK. (05.10.2023/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Persimmon-Aktie steigt trotz schwachem britischen Bau-PMI um 1,5% - AktiennewsDer britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe lag mit 45 deutlich unter den Prognosen (49,9 und 50,8), so die Experten von XTB.Der Rückgang sei auf einen Einbruch im Wohnungsbau zurückzuführen gewesen. Auch das verarbeitende Gewerbe habe den stärksten Rückgang seit Mai 2020 verzeichnet. Die neuen Aufträge hätten ebenfalls den schnellsten Rückgang seit mehr als drei Jahren verzeichnet.S&P-Kommentar:- Der Abschwung im September habe das schlechteste Gesamtergebnis seit der Anfangsphase der Pandemie 2020 markiert. Die Baufirmen würden vielfach über Kürzungen bei neuen Bauprojekten aufgrund der schwachen Nachfrage und steigender Kreditkosten berichten.- Die Besorgnis über die Aussichten für die heimische Wirtschaft habe im September die Ausgaben der Kunden gedämpft und zum schnellsten Rückgang der Fertigstellung neuer Gewerbebauten seit Januar 2021 beigetragen.- Die Zukunftsindikatoren in der Umfrage seien erneut relativ pessimistisch geblieben und der Rückgang der Orders habe an Tempo zugenommen. Die Erwartungen für die Wirtschaftstätigkeit seien auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr gefallen.Trotz der verheerend schwächer als prognostizierten Ergebnisse (die Analysten hätten mit einer sehr leichten Abschwächung gerechnet) würden die Aktien eines der größten britischen Immobilienentwicklungs- und Bauunternehmen, das sich auf den Hausbau spezialisiert habe, Persimmon (ISIN: GB0006825383, WKN: 882058, Ticker-Symbol: OHP, London Stock Exchange-Symbol: PSN), um fast 1,5% zulegen und versuchen, den jüngsten dynamischen Ausverkauf an der unteren Begrenzung der symmetrischen Dreiecksformation zu stoppen. Man könne die Anstiege eher mit einem "Selling The News" in Verbindung bringen. Gleichzeitig sei das makroökonomische Umfeld im Vereinigten Königreich laut dem PMI für das Baugewerbe jedoch nicht positiv für die Dynamik des Immobiliensektors, so dass die Aktien den Abwärtstrend noch fortsetzen könnten. Sollte sich die Erholung als nicht nachhaltig erweisen, könnte ein möglicher Ausbruch aus der Unterseite der Dreiecksformation zu einem dynamischen Ausverkauf führen. Eine wichtige Unterstützung befinde sich derzeit bei 10 GBP je Aktie.Börsenplätze Persimmon-Aktie: