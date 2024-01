Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) unter die Lupe.Die Spannungen zwischen Europa und China würden sich wieder zuspitzen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Bezug auf das chinesische Handelsministerium berichte, habe die Volksrepublik eine Anti-Dumping-Untersuchung von Spirituosen wie Brandy aus der EU eingeleitet. Das belaste die Kurse von Herstellern wie Pernod Ricard oder Remy Cointreau.Die Untersuchung würde sich demnach auf Branntweinprodukte konzentrieren, die in kleineren als 200-Liter-Behältern aus der EU kämen, zitiere Bloomberg die Erklärung des Ministeriums. Es werde kein Unternehmen genannt und die Ermittlung sei auf Basis eines inländischen Spirituosenverbands eingeleitet worden.Der Schritt komme Monate nachdem die EU eine Untersuchung der chinesischen Subventionen für Elektrofahrzeuge eingeleitet habe, um eine Flut von Billigimporten abzuwehren, so Bloomberg weiter. Außerdem habe die EU im Dezember eine Antidumpinguntersuchung zu Biodiesel aus China eingeleitet.In Europa gehöre nach den Nachrichten aus China das Papier von Remy Cointreau mit einem Minus von gut sieben Prozent am Freitag zu den größten Verlierern. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 habe das Unternehmen 65 Prozent mit Cognac erlöst. 40 Prozent der Gesamterlöse seien dabei auf den Raum Asien-Pazifik entfallen, das Wachstum habe bei knapp 17 Prozent gelegen.Die Spannungen zwischen China und der EU würden zunehmen. Leidtragende könnten europäische Spirituosenhersteller werden. Ausgang ungewiss. Und die Börse möge bekanntlich keine Ungewissheit. Sowohl die Aktie von Remy Cointreau als auch Pernod Ricard sei charttechnisch deutlich angeschlagen.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2024)