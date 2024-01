Geldmarkt: Die Notenbanken würden ihren restriktiven Kurs zur Bekämpfung der Inflation noch fortsetzen. Die FED stelle Leitzinssenkungen in Aussicht. Die Finanzmärkte würden dies auch von den übrigen wichtigen Zentralbanken erwarten. Doch der EZB würden wegen ungewisser Inflationsgefahren die Hände noch gebunden bleiben. Die Geldmarktzinsen würden vorerst hoch bleiben. Termingeld sei jetzt interessant.



Rentenmarkt: Die derzeit erzielbaren Rentenrenditen bei hohem Rating würden keinen Inflationsausgleich bieten. Käufe zurückstellen.



Aktienmarkt: Euphorie nahe Allzeithoch sei aus fundamentaler Sicht übertrieben. Wegen der schleppenden Konjunkturperspektiven sei unterdurchschnittliche Performance bei Aktien zu erwarten. Käufe zurückstellen - Ausnahme: Hersteller erneuerbarer Energien.



Devisenmarkt: Der US-Dollar habe seinen "Militärbonus" in den Kursen eskomptiert. Eine weitere Verschärfung der geopolitischen Turbulenzen würde ihn eher weiter beflügeln. Die Märkte würden volatil bleiben.



Immobilien: Die Märkte seien immer noch einem allgemeinen Preisdruck ausgesetzt. Neubauten würden unter den höheren Zinsen sowie den stark gestiegenen Baustoffpreisen aufgrund von Lieferengpässen leiden. Die Baugenehmigungen in Deutschland würden die desolate Lage zeigen. Doch die Talsohle dürfte erreicht sein.



Edelmetalle: Der Goldpreis habe binnen kurzer Zeit starke Gewinne erzielt. In den vergangenen Tagen sei wieder eine marktübliche Konsolidierung eingetreten. Die unsolide Geld- und die Verschuldungspolitik würden kräftigen Rückenwind geben. Die Aussichten würden weiterhin hervorragend bleiben. (22.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Aktien (Developed Markets - DM) hatte Gold im Jahr 2023 mit rund 14,6% Zuwachs die beste Performance, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Mit USD 2.078 pro Unze habe der Goldpreis einen neuen historischen Höchststand erreicht. Der Hauptteiltreibriemen seien dieses Mal wohl die geopolitischen Turbulenzen gewesen, die im Laufe des Jahres sich immer mehr verstärkt hätten. Gestiegene Zinsen hätten sich nicht mehr negativ auf diese Performance ausgewirkt, im Gegenteil: Die Finanzmärkte würden jetzt schon auf den Zeitpunkt sinkender Leitzinsen spekulieren. Doch die gestiegenen Inflationsrisiken würden diesen Zeitpunkt möglicherweise weiter in das Jahr 2024 als bisher gedacht schieben.Wohl wegen der gestiegenen Risiken an den Devisenmärkten hätten auch die Käufe derZentralbanken spürbar zugenommen. Die Spannungen im Nahen Osten würden weiter anhalten. Eine Lösung der Konflikte zeichne sich bisher bei weitem nicht ab. Sie würden sogar weiter um sich greifen und könnten sich durchaus noch zu einem Flächenbrand ausweiten. Die Zentralbanken insbesondere der Schwellenländer dürften daher weiter als Käufer auftreten.