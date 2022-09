Börsenplätze PepsiCo-Aktie:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeriesen PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) unter die Lupe.Die PepsiCo-Aktie habe in den vergangenen Handelstagen mit dem schwachen Gesamtmarkt deutlich an Boden verloren. Für ein Ende der Verlustserie könnte nun ein neuer Energy-Drink sorgen.Der Markt für Energy-Drinks sei lange Zeit durch zuckerhaltige Muntermacher dominiert worden. Inzwischen hätten die Getränkehersteller jedoch die Sportbranche für sich entdeckt und würden reihenweise zuckerfreie, Aminosäuren- und koffeinhaltige Produkte auf den Markt bringen. Diese sollten die Sportler beim Muskelaufbau unterstützen oder Höchstleistungen aus den Athleten herauskitzeln.Mit dem "Fast Twitch" genannten zuckerfreien Energy-Drink der Konzernmarke "Gatorade" wolle PepsiCo nun ebenfalls in diesem Segment weitere Markteile gewinnen. Das Getränk, welches im Februar auf den Markt kommen solle, enthalte laut Unternehmensangaben Elektrolyte, B-Vitamine und 200 Milligramm Koffein je 12-Unzen-Falsche (rund 355 ml). Zum Vergleich: In einer klassischen Red-Bull-Dose gleicher Größe würden nur 114 Milligramm Koffein sowie 38 Gramm Zucker stecken. Bereits vor der Markteinführung solle der Energy-Drink in der neuen NFL-Saison durch zahlreiche Football-Spieler beworben werden, die das Getränk in den Pausen am Spielfeldrand demonstrativ konsumieren würden.Mit dem neuen Energy-Drink stoße PepsiCo in ein lukratives Segment vor. Gleichzeitig wachse dadurch aber auch der Druck auf die AKTIONÄR-Empfehlung Celsius (ISIN: US15118V2079/ WKN: A0YH6K), die sich auf derartige Energy-Drinks und Pulver spezialisiert habe. Aus Sicht des Aktionär könnte hier mittelfristig weiterhin eine Übernahme erfolgen, nachdem PepsiCo jüngst eine Kooperation mit Celsius unterzeichnet habe.Aus Sicht des AKTIONÄR bleibt die PepsiCo-Aktie langfristig ein Kauf, seit der Empfehlung in Ausgabe 44/20 liegen die Papiere rund 47 Prozent im Plus, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link