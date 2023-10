Börsenplätze PepsiCo-Aktie:



155,58 EUR +1,93% (10.10.2023, 15:26)



161,36 USD +0,67% (09.10.2023. 22:00)



US7134481081



851995



PEP



PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (10.10.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PepsiCo steigt vorbörslich nach positivem Q3-Ergebnis - Aktiennews

PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) meldete Finanzergebnisse, die die Erwartungen der Analysten übertrafen, was der Aktie half, sich von einem noch nie dagewesenen überverkauften Niveau zu erholen, so die Experten von XTB.

PepsiCo habe auch seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben und die Aktie habe vor der Eröffnung der Wall Street um 2% zugelegt. Gleichzeitig eröffne der Bericht des Unternehmens die Gewinnsaison an der Wall Street, die sich in den nächsten Tagen beschleunigen werde.

• Umsätze: 23,45 Mrd. USD gegenüber der Prognose von 23,38 Mrd. USD (7% Jahreswachstum)
• Gewinn pro Aktie (EPS): 2,24 USD gegenüber erwarteten 2,15 USD und 1,95 USD in Q3 2022 (Anstieg um 10% gegenüber dem Vorjahr)
• Nettogewinn: 3,09 Mrd. USD gegenüber 2,7 Mrd. USD in Q3 2022
• Organischer Umsatz: 8,8% gegenüber erwarteten 8,3%
• Verkaufsvolumen: Rückgang um 2,5%

Pepsi erwarte für 2023 ein Wachstum des Gewinns je Aktie von 13% im Jahresvergleich, gegenüber einer früheren Schätzung von 12%. Das Unternehmen hebe die Prognosen das dritte Quartal in Folge an, aber das Verkaufsvolumen (ohne Währungs- und Preisänderungen) sei gesunken - hauptsächlich aufgrund höherer Preise in einem rückläufigen Inflationsumfeld. Der Getränkeabsatz von Pepsi auf dem nordamerikanischen Markt sei um 6% zurückgegangen.

Das jüngste überverkaufte Niveau habe sich bereits als extrem erwiesen, denn der RSI im D1-Intervall liege bei 22 Punkten und damit unter dem Niveau des Pandemietiefs von 2020. Vor der Markteröffnung werde die Aktie derzeit um 164 USD gehandelt und der Ausverkauf sei am 38,2-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom März 2020 gestoppt worden. Der Hauptwiderstand (SMA200) liege jedoch viel höher - bei 180 USD pro Aktie. Die Aktien des Unternehmens hätten seit den Höchstständen bei 200 USD eine Korrektur von fast 20% erfahren, was bei PepsiCo nicht oft vorkomme. (News vom 10.10.2023)