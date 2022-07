Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (21.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PepsiCo hat ein ordentliches Quartal hinter sich - AktienanalyseDer US-Getränkeriese PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) hat ein ordentliches Quartal hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei Gewinn vor allem wegen Abschreibungen im Zuge des Ukrainekriegs um fast 40 Prozent auf 1,43 Mrd. Dollar bzw. 1,03 Dollar je Aktie eingebrochen. Ohne die Sonderbelastungen sei jedoch ein Plus von 13,3 Prozent auf 1,86 Dollar je Aktie herausgesprungene und damit deutlich mehr als die 1,74 Dollar, die Analysten im Vorfeld veranschlagt hätten. Auch in Sachen Umsatz habe der Konzern mit einem Anstieg um 5,2 Prozent auf 20,23 Mrd. Dollar die Erwartungen übertroffen."Wir sind mit unseren Ergebnissen für das zweite Quartal zufrieden, da unsere Geschäftsdynamik trotz der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Volatilität und der höheren Inflation in unseren Märkten anhielt", habe CEO Ramon Lagurta gesagt. Dem pflichte offenbar auch die Börse bei. Die PepsiCo-Aktie sei auf Monatssicht um knapp acht Prozent gestiegen. Besonders angetan hätten sich Anleger vom Ausblick gezeigt. Nach dem deutlichen Umsatzschub wolle PepsiCo seine Erlöse 2022 nun um zehn Prozent steigern. Zuvor seien 6 bis 8 Prozent Wachstum angepeilt worden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle weiterhin um acht Prozent auf 6,63 Dollar zulegen.Charttechnisch wird es nun spannend, so die Experten vom "ZertifikateJournal. Falle im dritten Anlauf die 175-Dollar-Marke oder gehe der PepsiCo-Aktie wieder die Puste aus? (Ausgabe 28/2022)Börsenplätze PepsiCo-Aktie: