156,68 EUR -2,89% (09.02.2024, 17:06)



168,6125 USD -3,01% (09.02.2024. 16:54)



US7134481081



851995



PEP



PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (09.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das klinge gut: Der US-Getränke- und Snackkonzern PepsiCo gehe optimistisch in das neue Jahr und erwarte nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im vergangenen Jahr auch für 2024 weitere Zuwächse. Allerdings dürfte der Schwung nachlassen. Das Wachstum in verschiedenen Bereichen würde sich normalisieren, habe CEO Ramon Laguarta bei der Bilanzvorlage gesagt.Der PepsiCo-Vorstand habe erklärt, die Konsumenten kehrten überwiegend zu ihrem Kaufverhalten aus Vor-Corona-Zeiten zurück. Darüber hinaus ließen die inflationären Tendenzen nach. Im laufenden Jahr erwarte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von mindestens vier Prozent. Dabei seien Währungs- und Portfolioeffekte herausgerechnet. Im Vorjahr habe PepsiCo 9,5 Prozent Wachstum erreicht. Analysten seien im Schnitt von 5,2 Prozent ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wolle der Konzern zu konstanten Wechselkursen 2024 um mindestens acht Prozent steigern, nach 14 Prozent 2023.Im vierten Quartal hätten sich erste Abschwächungstendenzen gezeigt: So sei der Umsatz organisch um 4,5 Prozent gestiegen. Nominal habe PepsiCo sogar einen Rückgang um 0,5 Prozent auf 27,85 Milliarden Dollar verzeichnet. Analysten hätten sich hier mehr erhofft. Das Produktvolumen sei dabei noch deutlicher zurückgegangen. Unter dem Strich sei der Gewinn erheblich auf 1,3 Milliarden nach 518 Milliarden Dollar gestiegen. Allerdings hätten Wertberichtigungen unter anderem in Russland PepsiCo im Jahr zuvor massiv belastet. Das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Ergebnis je Aktie sei um neun Prozent gestiegen.Die Papiere des Unternehmens bleiben für Dividendenjäger mit einem langen Atem unverändert eine solide Depotbeimischung, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu PepsiCo. Das aktuelle Kursniveau beim Dividendenkönig (seit dem Jahre 1972 sei jedes Jahr ununterbrochen die Ausschüttung immer weiter angehoben worden) sei nach wie vor eine gute Einstiegschance. Der Stoppkurs könne bei 125,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link