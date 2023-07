Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze PepsiCo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

173,62 EUR +0,93% (28.04.2023, 16:34)



NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

190,77 USD +0,57% (28.04.2023. 16:21)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (13.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PepsiCo-Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) unter die Lupe.Die PepsiCo-Aktie gehöre wahrlich nicht zu den Papieren, welche ihre Besitzer rasch reich machen würden. Doch wer Geduld aufbringe, habe sehr gute Chancen auf stattliche Renditen. Dafür hätten in der Vergangenheit alleine schon die immer weiter steigenden Dividendenausschüttungen gesorgt. Denn diese seien seit 1972 (!) jedes Jahr erhöht worden.Damit würden die PepsiCo-Anteile nicht nur zum erlauchten Kreis der "Dividendenaristokraten" (mindestens 25 Jahre stetiger Steigerung) zählen, sondern seien mittlerweile sogar einer der weltweit wenigen "Dividendenkönige" (mindestens 50 aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenanhebungen).Derweil blicke der US-Getränke- und Snackkonzern noch etwas optimistischer auf 2023. Bereits nach dem ersten Quartal habe das Management seine Jahresprognose angehoben, nach Vorlage des Halbjahresberichts am Donnerstag habe es die Ziele weiter nach oben geschraubt. Der Umsatz werde aus eigener Kraft statt um acht Prozent nun um zehn Prozent zulegen, habe Unternehmenschef Ramon Laguarta in Purchase (US-Bundesstaat New York) in Aussicht gestellt. Das um Wechselkursschwankungen bereinigte Wachstum beim Ergebnis je Aktie solle mit zwölf Prozent zudem drei Prozentpunkte stärker ausfallen als bislang avisiert. Dabei sei das zweite Quartal des Coca-Cola-Rivalen besser ausgefallen als von den Analysten erwartet, die Aktie habe vorbörslich um 2,3 Prozent zugelegt.Aktuell schwächle die Aktie etwas. Grund zur Sorge bestehe beim breit aufgestellten Getränke- und Nahrungsmittelriesen allerdings nicht. Und in der Vergangenheit seien derartige Phasen meist sehr gute Kaufchancen gewesen.PepsiCo bleibt ein sehr attraktives Langzeitinvestment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 125,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.07.2023)Mit Material von dpa-AFX