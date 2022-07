NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

169,50 USD -0,57% (12.07.2022)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (13.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PepsiCo habe gestern richtig gute Zahlen vorgelegt. Der Konzern habe gezeigt, dass er gut in der Lage sei, die gestiegenen Kosten weiterzugeben. Gleichzeitig sei man weiter gewachsen. Zudem habe PepsiCo die Jahresziele angehoben. Der Rücksetzer ist nur eine Chance, in die PepsiCo-Aktie günstig einsteigen zu können, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PepsiCo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:168,56 EUR -0,24% (13.07.2022, 12:31)