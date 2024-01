NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

166,13 USD -0,47% (11.01.2024, 22:00)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (12.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von Barclays:Barclays senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP).Bei den Basiskonsumgütern und Getränken sehe die britische Bank die größten Chancen in Marken mit Sichtbarkeit des Volumenwachstums und einer "verdaulichen Bewertung" vor den Q4-Berichten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Bei Lebensmitteln sei Barclays daran interessiert, wie sich die Unternehmen verhalten würden, da die Volumenerholung in diesem Bereich weitgehend hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Da sich die Zinssätze nun wahrscheinlich in einem engeren und niedrigeren Band befinden würden als in den letzten drei Monaten, würden die monolithischen, makroökonomisch getriebenen Bewegungen bei den Grundnahrungsmittelnamen wahrscheinlich weniger eine treibende Kraft sein. In Kombination mit der fieberhaften Besorgnis um GLP-1s scheine sich die Lage entspannt zu haben, so dass Barclays glaube, dass sich in den idiosynkratischeren Titeln eine Chance biete.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die PepsiCo-Aktie bestätigt und das Kursziel von 181 auf 179 USD reduziert. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze PepsiCo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:151,58 EUR +0,11% (12.01.2024, 15:26)