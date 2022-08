Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

179,28 USD +1,10% (15.08.2022, 22:00)



US7134481081



851995



PEP



PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (16.08.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Nach einer langen Rally erreichte die Aktie von PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) am 21. Januar 2021 ein Hoch bei 177,24 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei es zu einer großen Konsolidierung gekommen. Daran habe auch das Allzeithoch am 28. April 2021 bei 177,62 USD nichts geändert. Am 1. August sei die Aktie noch am Widerstandsbereich zwischen 177,24 und 177,62 USD gescheitert. Aber im gestrigen Handel sei der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelungen.AusblickDer Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte die langfristige Rally weiter befeuern. Die PepsiCo-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 205,70 USD ansteigen. Ein Rückfall unter die Unterstützungszone zwischen 173,32 USD und 172,40 USD wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen und würde auf Abgaben 158-156 USD hindeuten. (Analyse vom 16.08.2022)Börsenplätze PepsiCo-Aktie: