Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

157,52 EUR +3,78% (18.03.2024, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

170,95 USD +3,82% (18.03.2024. 15:55)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) von "equal-weight" auf "overweight" hoch.Die Analysten von Morgan Stanley würden PepsiCo als ihr Top-Pick nennen, sowohl bei den Getränken als auch insgesamt, und damit Constellation Brands bei den Getränken und Colgate ( ISIN US1941621039 WKN 850667 ) als Top-Pick insgesamt ablösen.Morgan Stanley sei besorgt gewesen, dass die Bewertung von PepsiCo zu hoch angesetzt gewesen sei und die Konsensschätzungen zu hoch ausgefallen seien, da sie von einer unrealistischen Erholung des Volumens ausgegangen seien, wenn sich die Preise aufgelöst hätten. Beide Probleme hätten sich nun erledigt, und Morgan Stanley würde hier aggressiv kaufen vor einem starken Umschwung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024, nachdem PepsiCo im ersten Quartal die Talsohle erreicht habe und zu einem Wachstum zurückkehre, das über dem Konsens und dem Wachstum der Konkurrenz liege. Morgan Stanley sei der Ansicht, dass der Bewertungsdruck auf die Aktie von PepsiCo übertrieben sei.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von PepsiCo von "equal-weight" auf "overweight" herauf und sehen 190 USD als Kursziel. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze PepsiCo-Aktie: