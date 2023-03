Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (09.03.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Spannend geht es momentan in der PepsiCo-Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Gegen Ende des letzten Jahres sei in dieser eine spürbare Korrektur zurück in Richtung 170 USD gestartet. Der dortige Supportbereich, der durch eine Trendlinie verstärkt werde, sei bereits im Januar erreicht worden und habe erfolgreich gehalten werden können. In den vergangenen Tagen sei es jedoch zu einem zweiten Test gekommen und auch hier habe sich auf dem Support neues Kaufinteresse gezeigt. Der Aktienkurs habe sich bisher moderat nach oben abgelöst.AusblickDie Basis für weitere Kursgewinne in der PepsiCo-Aktie sei vorhanden. Als mögliche Ziele könnten dabei die Preisbereiche um 177,50 USD sowie ab ca. 182,50 USD herhalten. Dort würden die Käufer auf charttechnische Widerstände treffen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten ausgebildet hätten. Problematisch werde es hingegen, wenn der Unterstützungsbereich um 170-167,50 USD nachhaltig unterschritten werde. Die Aktie könnte dann weiter korrigieren und in Richtung 162,50 USD und sogar wieder zum Tief des letzten Jahres im Bereich von 155 USD zurückfallen. (Analyse vom 09.03.2023)Börsenplätze PepsiCo-Aktie: