PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (28.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die PepsiCo-Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs von PepsiCo stehe auf Rekordhoch. Im laufenden Jahr habe sich PepsiCo schon wieder ganz gut entwickelt. Langfristig gesehen sei die Aktie sowohl im S&P 500 als auch im Vergleich mit dem Erzrivalen Coca-Cola ganz weit entfleucht. Die Q1-Zahlen von PepsiCo seien klasse gewesen. PepsiCo vertrete ein Geschäftsmodell, das in Zeiten hoher Inflation sehr gut funktioniere. Anleger sollen die PepsiCo-Aktie im Depot haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PepsiCo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:173,62 EUR +0,93% (28.04.2023, 16:34)