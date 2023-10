NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (11.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von Morgan StanleyDie Analysten von Morgan Stanley senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP).Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten den Erwartungen der Analysten entsprochen, aber auch ein "überraschendes frühes oberes Ende des Algorithmus-Guides für 2024" enthalten und bestätigt, dass Pepsi ein höheres organisches Umsatzwachstum (OSG) als andere Unternehmen erreichen dürfte, hätten aber auch die Messlatte für das Unternehmen in naher Zukunft höher gelegt. Die Messlatte ist so hoch angesetzt, dass "wir kein OSG-Aufwärtspotenzial sehen", so Morgan Stanley.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die PepsiCo-Aktie weiterhin mit "equal weight". Das Kursziel werde von 210,00 auf 190,00 USD gesenkt. (Analyse vom 11.10.2023)Börsenplätze PepsiCo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:155,88 EUR +0,55% (11.10.2023, 13:48)