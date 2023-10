NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (12.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) nach den Ergebnissen des dritten Quartals weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen erwirtschafte weiterhin ein solides Wachstum inmitten einer schwachen Nachfrage nach vielen Verbrauchsgütern und trotz weniger Bestellungen von Restaurants, Theatern und Stadien werde erwartet, dass die Kostensenkungen von PepsiCo weiterhin den Erträgen zugutekämen, so Argus in einer Research Note. Die Anleger würden die Aktien weiterhin bevorzugen, da das Unternehmen in der Lage sei, seine Dividende zu erhöhen und ein starkes Wachstum zu erzielen, so das Unternehmen weiter.Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von PepsiCo nach wie vor mit "buy" ein und senken das Kursziel von 212 auf 186 USD. (Analyse vom 11.10.2023)Börsenplätze PepsiCo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:153,64 EUR +0,26% (12.10.2023, 13:30)