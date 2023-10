Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

155,76 EUR +2,04% (10.10.2023, 14:32)



NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

161,36 USD +0,67% (09.10.2023. 22:00)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PepsiCo-Aktie (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) unter die Lupe.Der Getränke- und Snackriese werde nach einem überraschend starken Gewinnplus im dritten Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Das um Wechselkursschwankungen bereinigte Wachstum beim Ergebnis je Aktie (EPS) solle mit 13% einen Prozentpunkt stärker ausfallen als bislang avisiert. Dies habe Unternehmenschef Ramon Laguarta in Aussicht gestellt. Der Umsatz solle aus eigener Kraft weiterhin um 10% zulegen. Das Management habe die Jahresziele bereits nach den ersten beiden Quartalen angehoben.Die Kasse klingele weiter bei PepsiCo. Aktuell befinde sich die Aktie des US-Dividendenaristokraten jedoch in einer charttechnisch sehr schwachen Verfassung. Daher sollte derzeit nicht ins fallende Messer gegriffen werden. Zuvor sollte eine Trendwende oder zumindest eine klare Bodenbildung abgewartet werden. Wer bereits investiert sei, beachte nach wie vor den Stoppkurs bei 125 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze PepsiCo-Aktie: