Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (13.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co nehmen die Coverage der Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) mit einer Kaufempfehlung auf.Pepsi sei der langlebigste Geschäftsbereich in ihrer Berichterstattung und derjenige, der in den nächsten drei Jahren am ehesten ein hohes einstelliges Gewinnwachstum oder mehr erzielen werde, so die Analysten. Die umfangreichen Investitionen des Unternehmens im letzten halben Jahrzehnt würden Früchte tragen, und die Erträge dürften sich beschleunigen.Die Analysten von Jefferies & Co haben die Coverage der PepsiCo-Aktie mit "buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 203,00 USD. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze PepsiCo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:157,16 EUR +0,59% (13.11.2023, 15:13)