Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

153,78 EUR -0,01% (19.10.2023, 10:29)



NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

162,03 USD +1,04% (18.10.2023. 22:00)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (19.10.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Preiserhöhungen und eine robuste Nachfrage haben dem Getränkeriesen PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) ein überraschend starkes Gewinnplus im dritten Quartal beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um fast 7 Prozent auf knapp 23,5 Mrd. Euro habe das währungsbereinigte Ergebnis je Aktie im Jahresvergleich um 14,2 Prozent auf 2,25 Dollar zugelegt.Der Konzern werde daher mutiger: So solle der währungsbereinigte Gewinn je Anteilschein im laufenden Geschäftsjahr nun um 13 Prozent auf 7,54 Dollar steigen. Zuvor habe PepsiCo ein Plus von 12 Prozent anvisiert. Damit erhöhe der Snack- und Getränkehersteller bereits zum dritten Mal seine Prognose, nachdem er im Februar einen Kerngewinn von 7,20 Dollar in Aussicht gestellt habe. Der Umsatz aus eigener Kraft solle weiterhin um 10 Prozent zulegen.Auch was die weitere Entwicklung betreffe, gebe sich PepsiCo zuversichtlich: Für 2024 peile der Konzern sowohl für den bereinigten Gewinn je Aktie als auch Umsatz das obere Ende der Langfrist-Ziele an. Diese würden heißen: Ein organisches Wachstum von 4 bis 6 Prozent und ein Plus beim Kerngewinn je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich. Damit habe der Getränkeriese die jüngst hochgekochte Sorge um mögliche Umsatzeinbußen infolge der steigenden Popularität von Appetitzüglern wie Ozempic oder Wegowy zumindest etwas zerstreuen können. Auch Firmenchef Ramon Laguarta habe betont, dass die Auswirkungen auf das Geschäft bisher vernachlässigbar seien und man ohnehin dabei sei, Salz, Fett und Zucker in den Produkten zu reduzieren. (Ausgabe 41/2023)Börsenplätze PepsiCo-Aktie: