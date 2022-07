Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PepsiCo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

171,98 EUR +1,27% (12.07.2022, 14:03)



NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

170,47 USD -0,82% (11.07.2022. 22:00)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (12.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe weiterhin rund bei PepsiCo: Nach einem deutlichen Umsatzschub im zweiten Quartal wolle der US-Getränkeriese im laufenden Jahr noch mehr erlösen als bislang in Aussicht gestellt. Der Umsatz solle 2022 ohne Währungseffekte und Übernahmen nun um zehn Prozent wachsen, habe der Konzern am Dienstag in Purchase mitgeteilt.Bereits bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal habe Konzernchef Ramon Laguarta das ursprüngliche Wachstumsziel von 6 auf 8 Prozent erhöht. Abschreibungen infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Sanktionen gegen Russland hätten allerdings deutlich am Gewinn gezehrt.Im zweiten Geschäftsquartal habe PepsiCo seinen Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum aus eigener Kraft um 13 Prozent auf 20,2 Milliarden US-Dollar (20 Mrd. Euro) gesteigert und damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Auf vergleichbarer Basis und bei stabilen Währungskursen habe der Anstieg noch gut 5 Prozent betragen. Der Betriebsgewinn sei hingegen unerwartet stark um rund ein Drittel auf 2,1 Milliarden Dollar eingebrochen. Vor allem Abschreibungen auf Geschäftsteile und Anlagen im Zuge des Krieges hätten PepsiCo mit mehr als einer Milliarde Dollar belastet.Unter dem Strich habe der Konzern gut 1,4 Milliarden Dollar verdient, fast 40 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hätten einen ähnlichen Wert erwartet. Neben dem fast gleichnamigen Kaltgetränk Pepsi sei der Konzern PepsiCo für Produkte wie Lay's Chips, Haferflocken von Quaker Oats und den Energydrink Rockstar bekannt.Anleger bleiben am Ball und lassen die Gewinne laufen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur PepsiCo-Aktie. (Analyse vom 12.07.2022)Mit Material von dpa-AFX