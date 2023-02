Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (09.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) ein sehr attraktives Langzeitinvestment.Seit dem Jahre 1972 habe PepsiCo die Dividende Jahr für Jahr angehoben. Da das Unternehmen diese stolze Serie nun also schon seit 50 Jahren aufrechterhalten könne, zähle man zu den ganz wenigen Dividendenkönigen (wer es seit 25 Jahren geschafft habe, gelte als Dividendenaristokrat) der Börsenwelt. Und es gebe für 2022 eine weitere satte Erhöhung.So winke den Anteilseignern eine Dividende von 5,06 US-Dollar je Aktie und damit ein Zehntel mehr als noch bei der letzten Ausschüttung. Ferner habe Pepsi angekündigt, Aktien bis zu einem Volumen von einer Milliarde Dollar zurückzukaufen.Der US-Getränkeriese habe im vierten Quartal dank Preiserhöhungen bessere Geschäfte gemacht als erwartet. Für das laufende Jahr peile Konzernchef Ramon Laguarta ein organisches Umsatzwachstum von sechs Prozent an - ebenfalls mehr als von Analysten geschätzt. Bei konstanten Wechselkursen dürfte der Gewinn je Aktie (EPS) 2023 um acht Prozent zulegen. 2022 sei der Gesamterlös bereits auf 86,4 Milliarden US-Dollar gestiegen, der Gewinn je Aktie sei auf 6,79 Dollar geklettert.Im Abschlussquartal sei der Konzernumsatz um mehr als ein Zehntel auf knapp 28 Milliarden Dollar gestiegen, nachdem PepsiCo für Snacks wie Doritos und Lay's sowie Getränke wie Pepsi die Kunden tiefer in die Tasche habe greifen lassen. Allerdings sei der operative Gewinn um rund zwei Drittel auf 815 Millionen Dollar eingebrochen. Gründe dafür seien eine Abschreibung auf die Marke SodaStream sowie gestiegene Vertriebskosten gewesen. Unter dem Strich habe PepsiCo 518 Millionen Dollar nach rund 1,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor verdient."Der Aktionär" bleibt dabei: PepsiCo bleibt ein sehr attraktives Langzeitinvestment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stopp könne bei 125,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.02.2023)Mit Material von dpa-AFX