Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

161,00 EUR +0,75% (09.02.2022, 15:42)



NASDAQ-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

171,16 USD -0,23% (09.02.2022, 22:00)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



NASDAQ-Symbol PepsiCo-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehört zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (09.02.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PepsiCo: Aktie legt vorbörslich aufgrund positiver Quartalszahlen und Dividendenerhöhung zu - AktiennewsDie Aktien von Pepsi (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) stiegen vorbörslich um über 1,5%, nachdem der Getränke- und Snackgigant vor allem dank Preiserhöhungen besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt hatte, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe außerdem beschlossen, seine jährliche Dividende zu erhöhen.PepsiCo habe einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 9,1% auf 1,67 Dollar bei einem Umsatz von 28 Mrd. Dollar (11,0% im Jahresvergleich) gemeldet. Analysten hätten ein EPS von 1,65 Dollar bei einem Umsatz von 26,8 Mrd. Dollar erwartet. Das organische Verkaufsvolumen sei um 2% gesunken, nachdem die Preise im 4. Quartal um durchschnittlich 16% angehoben worden seien. Der Nettogewinn von PepsiCo sei um 60% auf 535 Mio. Dollar gesunken, was hauptsächlich auf eine Wertminderung von 1,5 Mrd. Dollar für die Marke SodaStream und andere Vermögenswerte zurückzuführen sei. Das Unternehmen habe seine Jahresdividende um 10% auf 5,06 Dollar pro Aktie angehoben.Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die Konjunkturabschwächung negativ auf seine Ergebnisse im laufenden Quartal auswirken könnte. Im ersten Quartal prognostiziere PepsiCo einen Kerngewinn von ca. 7,20 Dollar pro Aktie, was unter dem Marktkonsens von 7,12 Dollar liege und darauf hindeute, dass mehrfache Preiserhöhungen die Nachfrage nach seinen Produkten inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise dämpfen könnten. Der organische Umsatz werde voraussichtlich um 6% steigen.Die Aktie von PepsiCo sei kürzlich an der wichtigen Unterstützung bei 167,00 Dollar abgeprallt, die durch die untere Begrenzung der 1:1-Struktur, das 23,6%-Retracement der im März 2020 begonnenen Aufwärtsbewegung und die langfristige Aufwärtstrendlinie markiert werde. Solange sich der Kurs über diesem Niveau befinde, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Allzeithochs bei 186,60 Dollar fortsetzen.Börsenplätze PepsiCo-Aktie: