Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (21.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Peloton sei von seinen goldenen Zeiten, als die Aktie in der Spitze bei einem Kurs von 171,09 Dollar gestanden habe, weit entfernt. Anleger sollten sie dennoch nicht aus den Augen lassen. Vergangene Woche habe der Kurs eine wichtige Unterstützung erreicht, von welcher der Preis bereits mehrfach eine Aufwärtsbewegung gestartet habe. Werde es auch dieses Mal so sein?Am Freitag habe die Peloton-Aktie unter der seit 29. September vergangenen Jahres bestehenden Unterstützung bei 6,85 Dollar eröffnet. Dennoch habe sie zum Handelsschluss ein Plus von 1,59 Prozent verbuchen und zu einem Kurs von 7,01 Dollar schließen können. Im Optimalfall halte sich Peloton über der Unterstützung und beginne einen Aufwärtstrend, sonst würden neue Allzeittiefs drohen. Das Kursziel bei einer Trendwende wäre das Hoch vom Juli bei 9,87 Dollar.Beschleuniger einer solchen Aufwärtsbewegung wäre ein Übertreffen der Analysteneinschätzungen für das vierte Quartal und für das gesamte Geschäftsjahr 2023 (Veröffentlichung: 23.08.2023). Analysten würden durchschnittlich von einem Gewinn von -40 Cent je Aktie im vierten Quartal und von -3,38 Dollar je Aktie für das gesamte Geschäftsjahr ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: