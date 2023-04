Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

8,012 EUR +0,77% (28.04.2022, 14:42)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

8,76 USD +1,86% (27.04.2023, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Peloton Interactive-Aktie (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.In der Corona-Krise sei Peloton Interactive einer der großen Sterne am Börsenhimmel und zeitweise fast 50 Mrd. USD wert gewesen. Der Hype sei aber längst vorbei, die Aktie des Fitnessgeräte-Herstellers habe mehr als 90% an Wert verloren. Nun gehe ein kleiner Herausforderer an die Börse und wolle zeigen, dass das FItness-Geschäftsmodell erfolgreich sein könne.Interactive Strength gehe am heutigen Freitag an der NASDAQ an die Börse. Besser bekannt sei das Unternehmen unter dem Namen des Produktes Forme - angeboten würden hier verschiedene Arten von Personal Training. Mit rund 115 Mio. USD werde Interactive Strength zum Börsenstart bewertet. Das zeige: Der Konzern sei deutlich kleiner und in einem früheren Stadium als Peloton Interactive, das selbst nach dem Crash noch auf rund 3 Mrd. USD Marktkapitalisierung komme.Interactive Strength wiederum wolle das Kapital aus dem Börsengang nutzen, um den breiten Roll-out der Produkte zu starten. Dabei sollten sowohl Direktkunden als auch B2B-Kunden wie etwa Hotels bedient werden. Aktuell würden etwa Four Season Hotels oder Bulgari Hotels dazu gehören, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: