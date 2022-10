Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (13.10.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive: Weiterer Jobabbau nötig - AktienanalyseDer Fitnessgeräte-Hersteller Peloton (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) strampelt gegen die Krise und streicht laut einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) 500 weitere Stellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Es sei bereits die vierte Entlassungsrunde des während der Pandemie gehypten Fitness-Startups in diesem Jahr. Erst im August habe man den Abbau von etwa 800 Stellen bekannt gegeben. Damit würden in Zukunft nur noch rund 3.800 Menschen für das Unternehmen arbeiten. Noch vor etwa einem Jahr seien es mehr als doppelt so viele gewesen. Der Stellenabbau sei ein notwendiges Übel, wenn Peloton als eigenständiges Unternehmen fortbestehen wolle, habe der seit Februar amtierende Vorstandschef Barry McCarthy erklärt. Die meisten Arbeitsplätze sollten in der Marketingabteilung gestrichen werden.Laut dem Bericht der Wirtschaftszeitung erwäge McCarthy zudem den Verkauf der kommerziellen Fitnessgeräte-Sparte Precor nicht einmal zwei Jahre nach der Übernahme für 420 Mio. Dollar. Ob es dem Manager damit gelinge, die Firma wieder auf Kurs zu bringen, bleibe abzuwarten. Die Börse jedenfalls scheine daran so ihre Zweifel zu haben. Die Aktie klebe weiter im Kurskeller fest.Die jüngsten Zahlen würden zeigen, warum. Unterm Strich habe sich in dem Ende Juni abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal ein Fehlbetrag von gut 1,24 Mrd. Dollar gesammelt, nach roten Zahlen von 313 Mio. Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei um über 28 Prozent auf knapp 679 Mio. Dollar abgesackt. Auch die im August bekannt gegebene Vertriebskooperation mit Amazon für den US-Markt - zuvor habe Peloton seine Geräte lediglich über die eigenen Websites und Showrooms verkauft - habe Anleger nur kurz aus der Reserve locken können. (Ausgabe 40/2022)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: