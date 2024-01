Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

6,029 EUR -2,08% (08.01.2024, 12:31)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

6,72 USD +9,62% (05.01.2024, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (08.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von Evercore ISI:Shweta Khajuria, Analystin von Evercore ISI, stuft die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) weiterhin mit dem Rating "in-line" ein.Shweta Khajuria betrachte die Partnerschaft von Peloton mit TikTok als positiv und als einen Schritt zur Verbesserung des Markenimages, der Wahrnehmung und des Bekanntheitsgrades sowie zur Steigerung des App-Engagements und der Abonnements.Während das Unternehmen davon ausgehe, dass diese Partnerschaft, die es als "eine von TikTok subventionierte Marketingmaßnahme" ansehe, einen kleinen Prozentsatz der Kosten des Unternehmens ausmachen werde, füge es hinzu, dass es zu früh sei, um kurz- bis mittelfristig einen bedeutenden Beitrag zum Gesamtumsatz aus dieser Partnerschaft zu erwarten.Evercore behält das "in line"-Rating und das Kursziel von 5,50 USD für Peloton-Aktien bei. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: