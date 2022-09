Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (03.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Peloton Interactive-Aktie stehe am Freitag erheblich unter Druck und taumele in Richtung alter Tiefststände. Befeuert werde die Abwärtsbewegung durch ein deutlich gekürztes Kursziel der UBS für den Hersteller der Home-Fitness-Geräte. Die Analystin zweifele insbesondere an den Rentabilitätsaussichten des Unternehmens.Um bis zu 800 Mio. USD habe das Peloton Interactive-Management angekündigt, Kosten einzusparen. In der am Freitag vorliegenden Notiz führe UBS-Analystin Arpine Kocharyan an, dass insbesondere die geplanten Einsparungen bei den Kosten der verkauften Produkte ein langwieriges Unterfangen sein könnten. So dürften v.a. die Umstrukturierung der Lieferkette und des Lagerbestandsrückstands mehr Zeit in Anspruch nehmen.Kocharyan habe vor dem Hintergrund der geringeren Umsätze und gedämpften Rentabilitätsaussichten ihr "sell"-Rating für Peloton bestätigt. Das Kursziel habe sie von 13 auf 8 USD reduyiert. Die Peloton Interactive-Aktie, die sich seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen im Abwärtstrend befinde, habe am Freitag weitere 8% nachgegeben.