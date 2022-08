Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

11,12 EUR -17,59% (25.08.2022, 16:04)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

11,025 USD -18,21% (25.08.2022, 15:50)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (25.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als 20 Prozent habe der Kurs der Peloton-Aktie gestern angezogen. "Der Aktionär" habe da bereits davon abgeraten, kurzfristig zu kaufen. Heute sacke der Kurs nach Veröffentlichung der aktuellen Zahlen des Unternehmens zunächst zweistellig ab. Das, was bekannt sei, sehe erwartungsgemäß mies aus. Dazu komme viel Unsicherheit.Nicht nur, dass abzuwarten bleibe, ob der Vertrieb via Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) langfristig wirklich ein Rettungsanker für Peloton sei - das Unternehmen habe heute auch keine konkrete Prognose abgegeben.Entlassungen, Preiserhöhungen, ausgelagerte Produktion: Peloton habe in den vergangenen Monaten schon einige Änderungen angeschoben. Der Turnaround sei aber in den aktuellen Zahlen noch nicht sichtbar. Im abgelaufenen Quartal seien 1,24 Milliarden Dollar Verlust eingefahren worden (im Vorjahreszeitraum: 313,2 Millionen). Der Umsatz sei um 28 Prozent auf 678,7 Millionen Dollar abgesackt und habe damit unter dem Analystenkonsens gelegen, der mehr als 700 Millionen Dollar prognostiziert habe.Für Lars Friedrich von "Der Aktionär" ist die Peloton Interactive-Aktie kein Kauf. (Analyse vom 25.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link