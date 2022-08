Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (24.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das digitale High-End-Fitnessgerät-Angebot von Peloton sei eigentlich aus der Mode geraten. Seine aktuellen Zahlen veröffentliche das Unternehmen erst morgen. Doch bereits heute herrsche Bewegung: Der Kurs der Peloton-Aktie steige rund 20 Prozent. Auslöser sei eine Meldung über einen Mega-Partner, der die Wende bringen solle.Peloton verkaufe seine Produkte künftig auch über Amazon. Bislang habe der Vertrieb nur über die eigene Webseite und stationäre Läden stattgefunden.Zeitweise habe der Kurs nach der heutigen Meldung zweistellig angezogen. Beim US-Finanzhaus Truist sei die Rede von einem "klugen Schachzug" Pelotons gewesen, um die Markenreichweite schnell zu erweitern. Womöglich sei längerfristig sogar eine noch engere Zusammenarbeit drin - beispielsweise Abo-Angebote Pelotons als Teil einer Prime-Mitgliedschaft bei Amazon. Truist rate allerdings nur zum Halten mit Kursziel 13 Dollar."Der Aktionär" rät nicht zum Kauf, so Lars Friedrich. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link