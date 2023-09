Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (29.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von der Telsey Advisory Group:Dana Telsey, Analystin der Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) mit dem Rating "market perform" ein.Die Analystin sei der Ansicht, dass die fünfjährige globale Partnerschaft zwischen Peloton und Lululemon angesichts der Stärke der Marke Lululemon für Peloton zunehmend positiv sei, und betrachte sie als Vertrauensbeweis für die Qualität der Peloton-Inhalte. Der kurzfristige finanzielle Nutzen für Peloton scheine jedoch bescheiden zu sein und werde sich hauptsächlich auf die Aufteilung der Einnahmen aus der Lululemon Studio All-Access-Mitgliedsgebühr konzentrieren.Zu den weiteren Vorteilen würden Empfehlungen von Lululemon für Pelotons digitale App-Mitgliedschaften und ein höherer Anteil der Einnahmen von Peloton aus dem Bekleidungsgeschäft gehören, das derzeit nur einen kleinen Prozentsatz des Geschäfts ausmache. Lululemon profitiere von der Präsenz in der Peloton-Fitness-Community, die die Akquise neuer Gäste vorantreiben könne, sowie von den Kosteneinsparungen, die dadurch entstünden, dass Peloton nun als Ersteller digitaler Inhalte fungiere. Telsey gehe nicht davon aus, dass Lululemon Peloton in Zukunft übernehmen werde, angesichts der gescheiterten Übernahme von Mirror.Dana Telsey, Analystin der Telsey Advisory Group, bewertet die Peloton Interactive-Aktie mit "market perform". Das Kursziel laute 6,00 USD. (Analyse vom 28.09.2023)