Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (24.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von der CitigroupRonald Josey, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON).Das Unternehmen habe neue gestaffelte digitale Abonnements eingeführt. Der Schritt ziele darauf ab, die Inhalte des Unternehmens für jedermann und überall zugänglich zu machen, was zu einer größeren Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens insgesamt führen könne, so der Analyst. Er sei der Ansicht, dass Peloton nun über die nötigen Voraussetzungen verfüge, um seinen Abonnentenstamm zu erweitern, indem es seine wichtigsten Inhalte gewinnbringend einsetze.Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 17,00 USD. (Analyse vom 24.05.2023)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:6,601 EUR -1,90% (24.05.2023, 12:43)