NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

5,02 USD -3,65% (06.11.2023, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von Analyst Lee Horowitz von der Deutschen Bank:Lee Horowitz, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) von "buy" auf "hold" herab.Die Herabstufung folge auf eine Umstellung der Analystenbetreuung. Während das Unternehmen weiterhin optimistisch sei, dass Peloton einen großen adressierbaren Markt vor sich habe, der ein beschleunigtes Wachstum unterstützen könne, sage es, dass das Vertrauen in den mittelfristigen Erfolg seiner Wachstumstreiber eine Herausforderung darstelle. Daher sei der Analyst der Ansicht, dass die Bewertung der Aktie auf Basis eines wachstumsbereinigten Multiplikators näher an der Bewertung anderer Unternehmen liegen sollte. Die Deutsche Bank begründe die Herabstufung mit der mangelnden Klarheit der Wachstumsaussichten des Unternehmens.Lee Horowitz, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Peloton Interactive von "buy" auf "hold" zurück und senkt das Kursziel massiv von 13 auf 4 USD. (Analyse vom 07.11.2023)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:4,464 EUR -4,57% (07.11.2023, 12:06)