NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

5,885 USD -3,21% (30.08.2023, 15:49)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (30.08.2023/ac/a/n)



Sydney (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von Macquarie Research:Die Analysten von Macquarie Research stufen die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) von "outperform" auf "neutral" herab und senken das Kursziel von 10,00 USD auf 7,00 USD.Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal hätten Kosten im Zusammenhang mit der Rückrufaktion sowie erhöhte Abonnentenpausen und -abwanderungen enthalten, weshalb in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 eine weitere Schwäche des freien Cashflows erwartet werde. Macquarie sage, dass die Hardware-Verkäufe in den letzten Wochen zwar positive Anzeichen gezeigt hätten, aber Volatilität sei jetzt die Norm. Während eine Trendwende bei Peloton immer noch möglich sei, sei es aufgrund der anhaltenden Volatilität zu schwierig, eine Prognose abzugeben. Macquarie sei der Ansicht, dass die Beziehung des Unternehmens zu den Verbrauchern, Einzelhändlern und Investoren weiterhin von Störungen geprägt sei, die die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme beeinflussen könnten.Die Analysten von Macquarie Research stufen die Peloton Interactive-Aktie von "outperform" auf "neutral" herunter. (Analyse vom 30.08.2023)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:5,387 EUR -3,48% (30.08.2023, 15:42)