Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

6,248 EUR -0,49% (12.05.2022, 08:29)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

6,86 USD -8,90% (11.05.2023)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (12.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Peloton Interactive-Aktie (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Peloton habe ungefähr zwei Millionen Fahrräder wegen möglicher Sicherheitsprobleme zurückgerufen. Der Aktienkurs sei um mehr als sieben Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass der Sitzpfosten des Fahrrads während des Gebrauchs zerbrechen und so Verletzungen verursachen könnte.Peloton habe Berichte über 35 Fälle von gebrochenen Sitzpfosten erhalten, die zu 13 Verletzungen geführt hätten. Die Firma biete zwar kostenlose Ersatzsitze an, die zu Hause installiert werden könnten, doch es sei nicht das erste Mal, dass Peloton ein Produkt zurückrufe. Bereits 2021 habe das Unternehmen das Laufband Tread+ wieder zurücknehmen müssen, nachdem sich ein Kind bei der Benutzung verletzt habe und infolgedessen ums Leben gekommen sei.Dennoch stufe Analyst Simeon Siegel von BMO Capital Markets die Lage nicht als allzu dramatisch ein. "Der Rückruf ist eindeutig negativ, aber wir glauben, dass diese Schlagzeile erschreckender erscheinen könnte als die tatsächliche Ankündigung", habe er gegenüber Yahoo Finance gesagtBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: