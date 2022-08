Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



12.08.2022



13,53 USD +13,60% (12.08.2022, 22:00)



US70614W1009



A2PR0M



2ON



PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (12.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Peloton-Aktie springe am Freitag zweistellig nach oben. Nach der monatelangen Talfahrt solle ein umfassender Konzernumbau nun den nachhaltigen Turnaround einläuten. Obwohl die Peloton-Aktie jüngst eine deutliche Erholung hingelegt habe, bleibe "Der Aktionär" aus diesem Grund allerdings weiterhin höchst skeptisch.Konkret streiche Peloton 800 Stellen und erhöhe gleichzeitig die Preise seiner Fitnessgeräte. Zudem werde die Lieferung der Fitnessgeräte und der Kundenservice an andere Unternehmen ausgelagert. Die Maßnahmen habe der Peloton-CEO, Barry McCarthy, in einem Memo an die Belegschaft mitgeteilt. In den USA solle der Preis für das Peloton+-Bike um 500 auf 2.495 Dollar steigen. Das Laufband Tread werde zukünftig 3.495 Dollar kosten, das seien 800 Dollar mehr als bisher.Bei den Anlegern komme die Nachricht über die geplanten Kostensparmaßnahmen gut an: Im US-Handel gehe es für die Peloton-Aktie um rund 13 Prozent nach oben. Allerdings seien diese Kursgewinne nur ein schwacher Trost: Auf Sicht der letzten zwölf Monate hätten die Papiere rund 88 Prozent an Wert verloren.Aus Sicht des "Aktionär" ist die Peloton-Aktie daher derzeit kein Kauf, außerdem gibt es deutlich spannendere Investmentstorys, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link