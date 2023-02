Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

14,892 EUR +25,25% (01.02.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

16,36 USD +26,53% (01.02.2023, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (02.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Peloton Interactive-Aktie (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Das Papier des Anbieters von interaktiven Fitnessplattformen melde sich nach dem massiven Ausverkauf seit Anfang 2021 eindrucksvoll zurück. Die Peloton Interactive-Aktie habe am Mittwoch um mehr als ein Viertel zugelegt. Das Papier des US-Unternehmens profitiere dabei von einem besser als erwarteten Ausblick.Ob das Geschäftsmodell mit Abos für digitale Home-Fitness-Geräte tatsächlich funktioniere, müsse das Unternehmen erst noch beweisen. Aus charttechnischer Sicht habe die Peloton Interactive-Aktie zuletzt zumindest mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie ein positives Signal geliefert. Derzeit sei sie aber nur für Zocker geeignet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: