Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach fast zwei Jahren unter Barry McCarthy als CEO von Peloton habe das Unternehmen zwar einige Fortschritte bei seinem Turnaround-Plan gemacht, sei aber immer noch nicht auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das Unternehmen, allen voran bekannt durch seine Home-Trainer-Bikes, habe einmal mehr nur gemischte Ergebnisse abgeliefert. Die Aktie sei im Anschluss auf Tauchstation gegangen. Was das Weihnachtsquartal betreffe, habe Peloton Erlöse in Höhe 743,6 Millionen Dollar gestemmt. Das seien zwar rund 50 Millionen Dollar weniger gewesen als ein Jahr zuvor, dennoch habe Peloton über den Erwartungen der Analysten gelegen, die von 33,5 Millionen Dollar ausgegangen seien.Für den Dreimonatszeitraum, der am 31. Dezember geendet habe, habe Peloton einen Nettoverlust von 54 Cents pro Aktie (Erwartung: 53 Cents) gemeldet, verglichen mit einem Verlust von 98 Cents pro Aktie ein Jahr zuvor.Der Ausblick jedoch habe die Aktie in die Tiefe geschickt: Das Fitnessunternehmen habe die Investoren gewarnt, dass es noch Monate davon entfernt sei, den Umsatz zu steigern oder überhaupt einen Gewinn zu erzielen.Fast zwei Jahre nach dem Amtsantritt von CEO Barry McCarthy zeige Peloton einige Anzeichen von Fortschritt, bleibe aber immer noch hinter den Hauptzielen zurück. Der einstige Börsenliebling, der seine Hochphase in der Corona-Zeit gehabt habe und die Aktie damals bei 177 Dollar notiert habe, bringe nur noch 4,30 Dollar je Anteilsschein oder 1,55 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage nur noch 0,6.Dennoch: Auch auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie kein Investment, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zu Peloton Interactive in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link