NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

6,4922 USD +1,76% (01.09.2023, 17:17)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (01.09.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von Truist:Youssef Squali, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) weiterhin mit "hold" ein und senkt das Kursziel von 10,00 auf 7,00 USD.Die enttäuschenden Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal würden zeigen, dass das Management zwar Fortschritte bei der Kostensenkung, der Anpassung der Bestände und der Stabilisierung der Liquidität mache, aber die Verbrauchernachfrage und die höhere Abwanderung die größten Herausforderungen für das Wachstum des Unternehmens bleiben würden. Squali füge hinzu, dass er zwar die Rentabilität des freien Cashflows in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erwarte, aber auch ein wesentliches Ausführungsrisiko für Peloton sehe.Youssef Squali, Analyst von Truist, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Peloton Interactive-Aktie bestätigt. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:6,093 EUR +3,48% (01.09.2023, 16:34)