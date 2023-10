NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

4,61 USD -3,76% (20.10.2023, 15:32)



US70614W1009



A2PR0M



2ON



PTON



Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (20.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von BofA Securities:

BofA Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) herab und senkt das Kursziel.

Der aktuelle Kurs des Anbieters von interaktiven Fitnessplattformen spiegele nicht das Risiko für die Einnahmen aus der erhöhten Abwanderung wider, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. In der Fähigkeit des US-Unternehmens, die Zahl der Abonnenten zu erhöhen, würden sich Risse bilden. Die Umsatzschätzungen von BofA Securities für 2024 und 2025 lägen 6% bzw. 14% unter der Einschätzung der Marktes.

BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Peloton Interactive-Aktie von "neutral" auf "underperform" herabgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 4,15 USD reduziert. (Analyse vom 19.10.2023)