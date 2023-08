Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (23.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die beispiellose Talfahrt des einstigen Corona-Highflyers Peloton setze sich am Mittwoch fort. Der Fitnessgeräte-Hersteller habe mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal herb enttäuscht. Im vorbörslichen Handel verliere die Aktie fast 30 Prozent an Wert und notiere damit auf einem historischen Tief.Im vierten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2022/23 habe Peloton einen Nettoverlust von 242 Mio. Dollar oder 68 Cent je Aktie eingefahren. Erwartet worden sei nur ein Minus von 38 Cent je Aktie. Im Vorjahr habe der Verlust allerdings sogar noch bei 1,26 Mrd. Dollar oder 3,72 Dollar je Aktie gelegen.Peloton habe beim Umsatz die erwarteten 640 Mio. Dollar mit 642 Mio. Dollar zwar knapp übertreffen können. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche dies jedoch einem Rückgang um 5,4 Prozent. Entsprechend habe dies die Anleger auch nicht versöhnen können. Zumal noch hinzukomme, dass Peloton erstmals einen Rückgang bei den Abonnentenzahlen habe hinnehmen müssen. Zum Ende des abgelaufenen Quartals seien es 3,08 Mio. Abonnenten gewesen - 29.000 weniger als im Vorquartal und auch lediglich vier Prozent mehr als vor einem Jahr.Sinkende Abozahlen seien für ein unprofitables Unternehmen, das seine nach wie vor hohe Bewertung eigentlich mit starkem Wachstum rechtfertige, ein herber Rückschlag. Kein Wunder, dass die Anleger die Peloton Interactive-Aktie einmal mehr auf Talfahrt schicken würden. Von den Hochs Anfang 2021 habe der Titel inzwischen mehr als 95 Prozent an Wert verloren. Doch die Zahlen würden zeigen: Es könne noch tiefer gehen.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät die Finger von der Peloton Interactive-Aktie zu lassen! (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link